Мир

10 тысяч долларов за данные стрелка: в США массовая перестрелка привела к трагедии

две человека стали жертвами массовой перестрелки в США, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 21:45 Фото: pixabay
Два человека, включая 10-летнего мальчика, погибли во время массовой стрельбы в американском Ньюарке, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post со ссылкой на очевидцев, на участке 300-й квартал Чанселлор-авеню люди услышали несколько выстрелов, а после раздались крики. Полиция на месте обнаружила не менее 17 гильз. Ночью следователи и оперативники осматривали прилегающий жилой район.

Как уточняется, жертвой нападения стали 10-летний мальчик и 21-летняя женщина. Их доставили в Университетскую больницу, но врачи не смогли их спасти. Также пострадали 11-летний подросток и мужчины 19 и 60 лет – все они находятся в стабильном состоянии.

Мэр Ньюарка Рас Барака назвал произошедшее "темным и трагическим днем" для города. Он отметил, что городские власти скорбят по жертвам и намерены добиваться справедливости совместно с правоохранительными органами разных уровней, а также призвал стрелка добровольно сдаться.

Прокуратура округа Эссекс распространила номера горячей линии для сбора информации о стрелке и объявила вознаграждение в 10 тыс. долларов за сведения, которые помогут задержать преступника.

Ранее сообщалось, что конфликт между соседями в США обернулся расстрелом на глазах ребенка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
