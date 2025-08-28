Китай стал мировым лидером в области новых энерготехнологий и оборудования

Китай закрепил лидерство в новых энергетических технологиях. Сейчас на долю страны приходится более 40% от общего числа мировых патентов, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, глава Государственного управления по энергетике (NEA) Ван Хунчжи заявил, что в период 14-й пятилетки (2021-2025) Китай установил ряд мировых рекордов – от фотоэлектрического преобразования до мощности морских ветряков, а также вышел на первое место по масштабам новых систем хранения энергии.

За четыре года энергопотребление в Китае выросло в полтора раза быстрее, чем за предыдущую пятилетку, а в 2024 году производство электроэнергии превысило 10 триллионов киловатт-часов –треть мирового объема. В стране также создана крупнейшая сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей: на каждые пять машин приходится два зарядных устройства.

Ключевым направлением Китая стала "зеленая" энергетика. Доля возобновляемых источников в этой сфере выросла с 40% до 60%, и теперь каждый третий киловатт-час, потребляемый в Китае, уже приходится на возобновляемые источники.

Экспортируемые страной ветряные и солнечные установки за этот период помогли другим государствам сократить углеродные выбросы примерно на 4,1 млрд тонн, что стало весомым вкладом в глобальный переход к низкоуглеродному развитию.

