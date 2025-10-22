Мощность ветроэнергетики Китая обгоняет мировые показатели уже 15 лет подряд
По последним данным CGTN, общая мощность новых ветроэнергетических установок, подключенных к сети, превысила 57,84 миллиона киловатт, а совокупная подключенная мощность достигла 580 миллионов киловатт, что составляет 15,7% от всей установленной мощности энергогенерации в Китае.
На долю крупных промышленных предприятий – тех, чей годовой доход от основной деятельности превышает 20 миллионов юаней (более 220 миллионов рублей) – приходится 10,1% всего объема потребляемой в стране электроэнергии, вырабатываемой ветром.
"К 2035 году доля безуглеродных источников энергии в общем энергопотреблении Китая должна превысить 30%, а суммарная установленная мощность ветровых и солнечных электростанций увеличится более чем в шесть раз по сравнению с 2020 годом – до 3,6 миллиарда киловатт", – отметил генеральный секретарь Китайской ассоциации ветроэнергетики Цинь Хайянь.
Китайские производители ветротурбин также активно выходят на мировой рынок: оборудование уже экспортируется в 57 стран на шести континентах, а семь компаний либо открыли, либо готовят к открытию заводы за рубежом.
Этот результат подчеркивает устойчивый рост и стратегическую направленность страны на развитие возобновляемых источников энергии: среднегодовое увеличение мощностей превышает 100 миллионов киловатт.
