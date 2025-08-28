В США продавец на автозаправке помог разбогатеть своему клиенту на 1 миллион долларов

Мужчина из округа Балтимор, что находится в штате Мэриленд (США), решил купить на заправочной станции лотерейный билет и в шутку попросил продавца магазина выбрать для него любой купон, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник заправки остановился на билете розыгрыша All About Cash. Счастливчик рассказал, что, пока стирал защитный слой на билете, не понимал, на какую сумму разбогател, сообщает UPI.

"Сначала я подумал, что выиграл 100 долларов, потом – что 1000. Это продолжалось и продолжалось. В итоге я позвонил жене и сказал: "Я только что выиграл миллион баксов!" – рассказал мужчина.

