Мир

В США продавец на автозаправке помог разбогатеть своему клиенту на 1 миллион долларов

лотерея, выйигрыш, США, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 19:03 Фото: pixabay
Мужчина из округа Балтимор, что находится в штате Мэриленд (США), решил купить на заправочной станции лотерейный билет и в шутку попросил продавца магазина выбрать для него любой купон, сообщает Zakon.kz.

Сотрудник заправки остановился на билете розыгрыша All About Cash. Счастливчик рассказал, что, пока стирал защитный слой на билете, не понимал, на какую сумму разбогател, сообщает UPI.

"Сначала я подумал, что выиграл 100 долларов, потом – что 1000. Это продолжалось и продолжалось. В итоге я позвонил жене и сказал: "Я только что выиграл миллион баксов!" – рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Динары Сатжан выиграла солидный приз после участия в конкурсе на празднике по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двух дочерей Турсена и Баян Алагузовых.

Ошибка в тексте: