Американка выиграла 10 млн долларов в лотерею и поделилась деньгами с бывшими коллегами

Жительница американского штата Индиана в течение 11-ти лет постоянно покупала лотерейные билеты в надежде получить многомиллионный выигрыш. Очередной купон женщина купила 16 августа 2025 года, именно он оказался счастливым, сообщает Zakon.kz.

Победительница стала регулярно покупать лотерейные билеты во время работы на заводе. Там она подружилась с четырьмя коллегами, пишет People. Они играли вместе с ней и продолжили это делать даже после того, как ее уволили. В итоге американка выиграла около 10 млн долларов и решила поддержать друзей.

"Бывшие коллеги уже определились, что будут делать с призом. Кто-то хочет купить автомобиль, кто-то – дом, а кто-то – положить деньги на накопительный счет", – сообщила миллионерша изданию.

