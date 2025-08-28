#АЭС в Казахстане
Мир

Ким Чен Ын и Путин возглавят список гостей на огромном военном параде в Китае

Президенты КНДР и России, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 18:25 Фото: kremlin.ru
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин будут среди более чем двух десятков иностранных лидеров, которые посетят масштабный военный парад в Китае на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, об этом 28 августа сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Парад, который состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября, является частью мероприятий Китая по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны после официальной капитуляции Японии.

Это заявление, помещающее Путина и Кима во главе списка приглашенных Си Цзиньпина, создает условия для необычной фотосессии, на которой три самодержавных лидера будут стоять бок о бок на вершине Врат Небесного Спокойствия в Пекине.

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA подтвердило участие Кима в поездке, которая может стать первой поездкой северокорейского лидера в Китай с 2019 года. Ким, который с момента прихода к власти в 2011 году совершил всего 10 зарубежных поездок, в последний раз покидал свою страну в 2023 году, чтобы встретиться с Путиным на отдаленном космодроме на Дальнем Востоке России.

Подтверждение участия Ким Чен Ына в параде поступило всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с северокорейским лидером в этом году.

Аксинья Титова
