Си Цзиньпин и Трамп встретились на авиабазе в Пусане
Это их первая встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом на второй срок. Встреча лидеров двух стран стартовала с рукопожатия. Трамп выразил надежду на успех переговоров. Он подчеркнул, что у него прекрасные отношения с председателем Си.
#WATCH | Trump and Xi arrive in Busan for high-stakes talks aimed at achieving a trade truce amid renewed tensions between the two nations #Trump #XiJinping #USChina #TradeTalks #Busan #GlobalMarkets #Geopolitics pic.twitter.com/YU0pv1xMgY— ET NOW (@ETNOWlive) October 30, 2025
Затем последовали переговоры. О чем говорил президент США:
- Назвал китайского коллегу великим лидером великой страны.
- Выразил надежду, что у США и Китая будут превосходные отношения долгое время.
- Заявил, что США и Китай уже достигли согласия по многим вещам, встреча с лидером КНР позволит продвинуться дальше.
Журналисты задали Трампу вопрос о причинах решения проводить ядерные испытания. Он не стал отвечать и тут же дал команду выставить прессу из зала.
🚨NOW: Trump and Xi exchange opening remarks at the negotiating table in 🇰🇷 Busan, South Korea.— Wall Street Gold (@WSBGold) October 30, 2025
The tone of this first interaction will set the stage for the entire U.S.–China summit, markets are watching closely. 📊pic.twitter.com/aFB3N5okjw
Си Цзиньпин высоко оценил миротворческую деятельность Трампа. В то же время он отметил, что Пекин и Вашингтон не всегда сходятся во взглядах.
"Я думаю, мы уже договорились о многих вещах, и прямо сейчас мы договоримся еще о некоторых", – подхватил президент США.
Со слов Си, с начала этого года лидеры США и КНР провели три телефонных разговора и обменялись несколькими письмами. Он подчеркнул, что переговорщики двух стран достигли базового консенсуса по решению основных проблем и обнадеживающего прогресса.
Встреча проходит на авиабазе Кимхэ. Объект находится в городе Пусане на окраине международного аэропорта. Ранее на указанной авиабазе размещались американские военные. Дональд Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ранее стала известна ежемесячная зарплата Трампа.