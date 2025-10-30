#АЭС в Казахстане
Мир

Си Цзиньпин и Трамп встретились на авиабазе в Пусане

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 07:35 Фото: Х/PhoenixTV_News
В Южной Корее стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Это их первая встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом на второй срок. Встреча лидеров двух стран стартовала с рукопожатия. Трамп выразил надежду на успех переговоров. Он подчеркнул, что у него прекрасные отношения с председателем Си.

Затем последовали переговоры. О чем говорил президент США:

  • Назвал китайского коллегу великим лидером великой страны.
  • Выразил надежду, что у США и Китая будут превосходные отношения долгое время.
  • Заявил, что США и Китай уже достигли согласия по многим вещам, встреча с лидером КНР позволит продвинуться дальше.

Журналисты задали Трампу вопрос о причинах решения проводить ядерные испытания. Он не стал отвечать и тут же дал команду выставить прессу из зала.

Си Цзиньпин высоко оценил миротворческую деятельность Трампа. В то же время он отметил, что Пекин и Вашингтон не всегда сходятся во взглядах.

"Я думаю, мы уже договорились о многих вещах, и прямо сейчас мы договоримся еще о некоторых", – подхватил президент США.

Со слов Си, с начала этого года лидеры США и КНР провели три телефонных разговора и обменялись несколькими письмами. Он подчеркнул, что переговорщики двух стран достигли базового консенсуса по решению основных проблем и обнадеживающего прогресса.

Встреча проходит на авиабазе Кимхэ. Объект находится в городе Пусане на окраине международного аэропорта. Ранее на указанной авиабазе размещались американские военные. Дональд Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее стала известна ежемесячная зарплата Трампа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
