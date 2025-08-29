#АЭС в Казахстане
Мир

Собака с татуировками на всю спину шокировала участников выставки в Китае

Собака с татуировками в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 08:43 Фото: pixabay
В Китае мужчина привел на выставку домашних животных собаку породы ксолоитцкуинтли (мексиканская голая) с яркой татуировкой на всю спину и шокировал остальных участников мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Мужчину выгнали после того, как он похвастался, что тату животному якобы сделали без анестезии. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Фото: scmp

По словам тату-мастера под псевдонимом Lv, он набил собаке татуировку в июне прошлого года. Мастер утверждает, что сначала отказывался выполнять свою работу, однако владелец собаки настаивал, что у мексиканских голых собак почти отсутствует чувствительность к боли. После неоднократных уговоров Lv согласился провести процедуру в ветеринарной клинике.

"Он сказал, что собака для него как ребенок и будет выглядеть круче с татуировкой. Я искренне извиняюсь за любой вред, причиненный собаке и вызвавший негативную реакцию в интернете. Это не было сделано намеренно", – сказал Lv.

Тату-мастер также заверил, что перед процедурой собаке ввели жидкий анестетик. Издание пишет, что инцидент с татуированной собакой вызвал волну негодования в соцсетях.

"Что вы имеете в виду под низкой чувствительностью к боли? Если я введу вам анестезию и разрежу вас – это тоже будет нормально?" – написал один из пользователей.

Другие пользователи назвали поступок хозяина бесчеловечным и напомнили, что животное не может как человек сообщить о своей боли.

Наследница миллиардов Пэрис Хилтон посвятила своим собакам целый сериал.

Фото Алия Абди
Алия Абди
