Собака с татуировками на всю спину шокировала участников выставки в Китае

В Китае мужчина привел на выставку домашних животных собаку породы ксолоитцкуинтли (мексиканская голая) с яркой татуировкой на всю спину и шокировал остальных участников мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Мужчину выгнали после того, как он похвастался, что тату животному якобы сделали без анестезии. Об этом пишет газета South China Morning Post.

По словам тату-мастера под псевдонимом Lv, он набил собаке татуировку в июне прошлого года. Мастер утверждает, что сначала отказывался выполнять свою работу, однако владелец собаки настаивал, что у мексиканских голых собак почти отсутствует чувствительность к боли. После неоднократных уговоров Lv согласился провести процедуру в ветеринарной клинике.

"Он сказал, что собака для него как ребенок и будет выглядеть круче с татуировкой. Я искренне извиняюсь за любой вред, причиненный собаке и вызвавший негативную реакцию в интернете. Это не было сделано намеренно", – сказал Lv.

Тату-мастер также заверил, что перед процедурой собаке ввели жидкий анестетик. Издание пишет, что инцидент с татуированной собакой вызвал волну негодования в соцсетях.

"Что вы имеете в виду под низкой чувствительностью к боли? Если я введу вам анестезию и разрежу вас – это тоже будет нормально?" – написал один из пользователей.

Другие пользователи назвали поступок хозяина бесчеловечным и напомнили, что животное не может как человек сообщить о своей боли.

