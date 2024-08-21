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Лучших собак породы казахский тазы показали в Астане

тазы, собака, порода, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 00:34 Фото: Министерство экологии РК
В Астане прошла очередная международная выставка собак всех пород под названием "Ишимские зори — 2024", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минэкологии пояснили, что в рамках мероприятия Союз кинологов Казахстана организовал монопородную выставку тазы.

"Главным событием выставки стал выбор лучшей собаки породы казахский тазы, что подчеркивает важность и уникальность данного мероприятия", – отметили в ведомстве.

Также в рамках выставки владельцы собак, не имеющих родословных, получили возможность пройти осмотр и промеры, по результатам которых их питомцы смогут получить первичную (регистровую) родословную международного образца.

собака, порода, тазы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 00:34

Фото: Министерство экологии РК

собака, порода, тазы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 00:34

Фото: Министерство экологии РК

собака, порода, тазы, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 00:34

Фото: Министерство экологии РК

В Минэкологии подчеркнули, что выставка проводится с целью популяризации казахский тазы, что является важным шагом для международного признания породы и продвижении национального наследия и культуры страны.

В мае 2024 года Димаш Кудайберген показал поклонникам подросшего тазы, которого ему подарил президент Казахстана.

Фото певец выложил на своей странице в Instagram. В подписи он напомнил, что несколько месяцев назад глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал ему особый подарок – щенка тазы. Димаш назвал питомца Ғарышкер (Космонавт).

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