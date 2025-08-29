#АЭС в Казахстане
Мир

Первый случай лихорадки чикунгунья зарегистрировали в России

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:12 Фото: freepik
Сегодня, 29 августа 2025 года, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили о выявлении в России первом завозном случае лихорадки чикунгунья, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации.

"Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал отправлен также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения диагноза", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

"Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых... Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – заключили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ранее сообщалось, что ученые нашли бактерию, которая вызвала первую эпидемию в истории человечества.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
