#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
545.67
636.41
6.57
Мир

В ВОЗ заявили о сотнях умерших из-за новой болезни

Эпидемия, врачи, болезнь, вирус, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 02:59 Фото: pixabay
Более 445 тысяч подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрировали в мире с начала 2025 года. Из них 155 человек умерли, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая потенциал дальнейшего распространения болезни в мире как значительный.

"В 2025 году в ряде стран был отмечен всплеск лихорадки чикунгунья, в том числе в тех, которые не сообщали о наличии существенного числа случаев в последние годы. С 1 января по 30 сентября 2025 года в 40 государствах были зарегистрированы в общей сложности 445 271 предполагаемый и подтвержденный случай и 155 смертей", – говорится в информационном бюллетене ВОЗ.

В 2025 году чикунгунья особенно сильно затронула страны Америки, где с начала года было зафиксировано 100 329 подтвержденных случаев заболевания и 228 591 предполагаемый случай, умерли 115 человек. Далее следуют Европейский регион (56 456 подтвержденных случаев, включая 40 с летальным исходом) и регион Юго-Восточной Азии (3 420 подтвержденных и 21 299 предполагаемых случаев).

Симптомами чикунгуньи являются лихорадка, сильная боль в суставах, боль в мышцах, тошнота, усталость, сыпь, отеки суставов. Переносчиками болезни являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Специфических противовирусных препаратов для лечения инфекции чикунгунья не существует. Тяжелое и летальное течение болезни встречается редко, обычно наблюдается у детей раннего возраста, а также у пожилых лиц на фоне других сопутствующих заболеваний.

Ранее в ВОЗ рассказали о трудных временах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Более 1,3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае
14:49, 10 августа 2025
Более 1,3 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае
Похожа на Эболу: ВОЗ предупредила мир о новой болезни
02:30, 16 января 2025
Похожа на Эболу: ВОЗ предупредила мир о новой болезни
В ВОЗ предупредили о возможных эпидемиях из-за комаров
20:14, 07 апреля 2023
В ВОЗ предупредили о возможных эпидемиях из-за комаров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: