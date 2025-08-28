#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые нашли бактерию, которая вызвала первую эпидемию в истории человечества

ученные, бактерия, чума, открыие, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 20:06 Фото: pixabay
Международная группа ученых обнаружила геномные доказательства наличия бактерии, вызвавшей первую в истории человечества зарегистрированную эпидемию Юстиниановой чумы, вспышка которой была в период с 541 до 750 год нашей эры, сообщает Zakon.kz.

Во время исследования братской могилы в древнем городе Джераш (Иордания) ученые из США, Индии и Австралии обнаружили бактерию Yersinia pestis. Находку связали со страшнейшей в истории пандемией, которая могла погубить до 100 млн человек, сообщает журнал Pathogens.

"До настоящего времени прямых геномных доказательств Юстиниановой чумы не было. Веками мы полагались на письменные свидетельства, описывающие эту разрушительную болезнь, но не имели никаких веских биологических доказательств присутствия чумы", – отметили авторы исследования.

Специалисты отметили, что многие тайны первой пандемии, которая изменила ход истории, еще не раскрыты.

Ранее сообщалось, что в Индонезии археологи и историки нашли редкий конический топор бронзового века возрастом более 3000 лет. По мнению специалистов, он может быть сделан из метеоритного металла.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
