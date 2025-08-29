Более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере

Национальный комитет по предотвращению и ликвидации наводнений Нигера заявил о том, что в результате наводнений в Нигере пострадали более 110 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, государство оказало помощь более 15 тыс. домохозяйств с общей численностью населения в 47 тыс. человек. Им предоставлено около 650 т зерна, включая кукурузу, рис и просо.

"По состоянию на 28 августа 2025 года наводнения затронули 551 район и деревню в 95 муниципалитетах, в результате чего пострадало 15 177 домохозяйств, а общее число пострадавших составило 110 346 человек в 8 регионах страны", – отмечается в сообщении.

В настоящее время комитет разрабатывает меры дополнительной поддержки пострадавшим, оставшимся без помощи. Кроме того, организация представила инновационный проект домов с повышенной устойчивостью, которые будут построены на месте разрушенных.

🇳🇪#Niger : Plus de 110 000 personnes touchées par les inondations



Au 28 août, plus de 110 000 personnes étaient touchées par les inondations dans huit régions du Niger, selon l'ANP, citant les données du Comité national de prévention et de gestion des inondations (CNPGI).



⤵️ pic.twitter.com/4oydPDGHNA — M. X. 📰 (@malkoomx00) August 29, 2025

Ранее, в сентябре 2024 года, старейшая мечеть на востоке Нигера обрушилась из-за ливней.