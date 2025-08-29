#АЭС в Казахстане
Мир

Более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере

наводнение в Нигере, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 23:11 Фото: pixabay
Национальный комитет по предотвращению и ликвидации наводнений Нигера заявил о том, что в результате наводнений в Нигере пострадали более 110 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, государство оказало помощь более 15 тыс. домохозяйств с общей численностью населения в 47 тыс. человек. Им предоставлено около 650 т зерна, включая кукурузу, рис и просо.

"По состоянию на 28 августа 2025 года наводнения затронули 551 район и деревню в 95 муниципалитетах, в результате чего пострадало 15 177 домохозяйств, а общее число пострадавших составило 110 346 человек в 8 регионах страны", – отмечается в сообщении.

В настоящее время комитет разрабатывает меры дополнительной поддержки пострадавшим, оставшимся без помощи. Кроме того, организация представила инновационный проект домов с повышенной устойчивостью, которые будут построены на месте разрушенных.

Ранее, в сентябре 2024 года, старейшая мечеть на востоке Нигера обрушилась из-за ливней.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
