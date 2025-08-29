В Испании туристы оказались в ловушке горящего отеля
Как пишет Daily Mail, в это время в отеле несколько туристов оказались в ловушке в лифте. Среди путешественников были и дети.
По данным издания, всех удалось вовремя освободить.
Также известно, что всего 20 путешественников в отеле успели надышаться дымом и были госпитализированы.
Пуэрто-де-Алькудии – это крупный туристический центр и курорт на северо-востоке острова Майорка (Испания), расположенный в заливе Алькудия. Это главный порт региона, предлагающий развитую инфраструктуру для отдыха, включающую большой песчаный пляж, множество отелей, ресторанов, магазинов и пристань для яхт.
Fire erupts at Majorca hotel with tourists trapped in lift as 20 are treated for smoke inhalation https://t.co/K00fJKj2wG— Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2025
