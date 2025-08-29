#АЭС в Казахстане
Мир

В Испании туристы оказались в ловушке горящего отеля

в Испании туристы оказались в ловушке горящего отеля, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 00:49 Фото: pixabay
Утром 29 августа на курорте Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто-де-Алькудии вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в это время в отеле несколько туристов оказались в ловушке в лифте. Среди путешественников были и дети.

По данным издания, всех удалось вовремя освободить.

Также известно, что всего 20 путешественников в отеле успели надышаться дымом и были госпитализированы.

Пуэрто-де-Алькудии – это крупный туристический центр и курорт на северо-востоке острова Майорка (Испания), расположенный в заливе Алькудия. Это главный порт региона, предлагающий развитую инфраструктуру для отдыха, включающую большой песчаный пляж, множество отелей, ресторанов, магазинов и пристань для яхт.

Ранее сообщалось, что дети аплодисментами поблагодарили пожарных Уральска.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
