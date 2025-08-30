#АЭС в Казахстане
Мир

Беспилотный автобус с 10 пассажирами врезался в дерево в Японии

транспорт, беспилотный автобус, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 11:17 Фото: Х/oinaru3
В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании NHK, один из 10 пассажиров, получил травмы.

"Инцидент произошел в городе Хатиодзи во время тестового рейса, целью которого была проверка новой беспилотной технологии. На борту автобуса находилось около 10 человек, один из которых был доставлен в больницу с незначительными травмами", – говорится в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

Ранее японская полиция и прокуратура принесли извинения на могиле Сидзуо Айсимы, несправедливо обвиненного мужчины, который умер от рака без надлежащего лечения из-за длительного содержания под стражей.

Андрей Дюсупов
