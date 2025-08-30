Беспилотный автобус с 10 пассажирами врезался в дерево в Японии

Фото: Х/oinaru3

В Японии один человек пострадал в результате ДТП с беспилотным автобусом, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании NHK, один из 10 пассажиров, получил травмы. "Инцидент произошел в городе Хатиодзи во время тестового рейса, целью которого была проверка новой беспилотной технологии. На борту автобуса находилось около 10 человек, один из которых был доставлен в больницу с незначительными травмами", – говорится в сообщении. 【運転手同乗】自動運転バスが街路樹に衝突、数人が軽傷 八王子市で実証実験中



これで尻込みしちゃうのが日本なんよね



アメリカや中国どころか韓国や台湾にさえ勝てないわけや… pic.twitter.com/Of056vTeJo — こうこう (@kohtown1) August 29, 2025 На данный момент правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента. Ранее японская полиция и прокуратура принесли извинения на могиле Сидзуо Айсимы, несправедливо обвиненного мужчины, который умер от рака без надлежащего лечения из-за длительного содержания под стражей.

