Мир

Жительница Китая страдает от депрессии после неожиданного визита мойщиков окон

мытье окон, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 12:19 Фото: freepik
Жительница китайского города Чэнду оказалась в центре громкой истории после того, как мойщики неожиданно появились за окном ее квартиры, когда она спала обнаженной, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в апреле, но его последствия продолжаются до сих пор, передает Oddity Central.

"Прошло почти четыре месяца, и врач поставил ей диагноз "депрессия и тревожное расстройство", – пожаловался в интернете муж пострадавшей.

Он заявил, что не раз просил управляющую компанию заранее предупреждать о мытье окон. Несмотря на это, в один из дней его жена проснулась и обнаружила рабочих в люльке прямо за окном. Шторы в спальне были открыты.

Чэн потребовал компенсацию, семья арендует жилье за 10 тысяч юаней в месяц (примерно 700 тысяч тенге). Однако, по его словам, управляющая компания ограничилась корзиной фруктов и скидкой на аренду в 600 юаней (около 42 тысяч тенге).

История вызвала широкий резонанс в китайских соцсетях. Пользователи разделились: одни поддержали супругов, другие отнеслись к ситуации с иронией, шутя, что неожиданное зрелище могло стать стрессом и для самих мойщиков.

Ранее мы сообщали, что рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой.

Асель Аукешева
