Мир

Рыбак попал в больницу после попытки сделать селфи с акулой

акула укусила человека, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 20:11 Фото: freepik
В штате Флорида рыбак Шон Маас оказался в больнице после того, как попытался сфотографироваться с лимонной акулой, сообщает Zakon.kz.

Маас вышел на рыбалку с друзьями 20 августа 2025 года, чтобы отметить день рождения. После того как они поймали акулу и собирались отпустить ее обратно, мужчина решил сделать селфи, схватив рыбу за нос, передает People. Однако акула вырвалась, укусила его за ногу и уплыла.

Друзья оперативно оказали первую помощь, остановили кровотечение и вызвали спасателей. Мааса эвакуировали на вертолете, в больнице ему сделали серьезную операцию.

Позже он признался, что ему "повезло выжить". Зоозащитник Роб Хауэлл прокомментировал происшествие, заявив, что рыбак сам спровоцировал нападение: "Он не проявил к акуле должного уважения".

Ранее мы сообщали, что рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы.

Асель Аукешева
