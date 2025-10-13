#АЭС в Казахстане
Мир

Беспилотники в Сингапуре вскоре могут заменить мойщиков окон

дрон помогает мыть окна, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 00:33 Фото: Facebook/Сан Сюэлин
Сингапурский политик Сан Сюэлин поделилась в соцсетях тем, что в стране разработали технологию, которая позволяет мыть окна с помощью беспилотников, сообщает Zakon.kz.

В Facebook она отметила, что после испытания моющих беспилотников будут изучаться отзывы жителей высокоэтажного дома, а также чиновники подсчитают затраты на внедрение новой технологии, прежде чем примут решение о ее применении.


"Традиционные методы предусматривают использование работников на люльках и "паучков", что, к сожалению, связано с риском для работников. Сегодня мы проводим тестирование дронов для мойки фасадов многоэтажных домов. В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей", – написала Сюэлин в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что троих потерявшихся туристов нашли в горах в Карагандинской области при помощи дронов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
