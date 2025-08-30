Что дорожает, а что сыпется: самые резкие ценовые скачки августа в мире

В августе в мире больше всего подорожал кофе, а подешевели – древесина и медь, передает Zakon.kz.

При этом, как подсчитали специалисты, кофе стал самым стремительно растущим в цене товаром в мире. Робуста подорожала в 1,5 раза, а арабика – на 29%. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проанализированные РИА Новости.

Также в цене выросли соевые бобы и сахар – на 4,9%.

Среди металлов рекордсменом стал неодим, используемый в производстве магнитов: он прибавил 20% за месяц. Следом идут литий (+9,2%) и молибден (+7,7%).

А вот энергетика показала обратную динамику: нефть и бензин упали в цене. Бензин в Нью-Йорке подешевел на 13,2%, WTI – на 8,5%, Brent – на 8%.

Сильнее всего в августе обвалились цены на пиломатериалы – минус 19,2%.

Медь потеряла 18,3%, а апельсиновый сок – 13,7%.

Ранее мы сообщали, что цены на кофе достигли рекордных отметок. Такая тенденция наметилась из-за засухи.