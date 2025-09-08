Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике

31-летний американский турист на территории отеля в Мексике решил сфотографировать крокодила, но в итоге стал его жертвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Riviera Maya News, трагедия произошла 5 сентября на пляже одного из отелей популярного курорта Канкун. Мужчина пытался снять рептилию на фотоаппарат, однако она внезапно напала на него.

Согласно данным издания, полиция первой прибыла на место происшествия и обнаружила раненого путешественника лежащим на песке. Американца госпитализировали в больницу с несколькими следами от укуса крокодила на спине. Через некоторое время власти курорта сообщили, что он прошел лечение и чувствует себя хорошо.

