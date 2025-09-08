#АЭС в Казахстане
Мир

Турист ради фотографии оказался в пасти крокодила на территории отеля в Мексике

турист оказался в пасти крокодила в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 20:59 Фото: pixabay
31-летний американский турист на территории отеля в Мексике решил сфотографировать крокодила, но в итоге стал его жертвой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Riviera Maya News, трагедия произошла 5 сентября на пляже одного из отелей популярного курорта Канкун. Мужчина пытался снять рептилию на фотоаппарат, однако она внезапно напала на него.

Согласно данным издания, полиция первой прибыла на место происшествия и обнаружила раненого путешественника лежащим на песке. Американца госпитализировали в больницу с несколькими следами от укуса крокодила на спине. Через некоторое время власти курорта сообщили, что он прошел лечение и чувствует себя хорошо.

Ранее альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
