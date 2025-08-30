Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов
Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в сингапурском аэропорту по подозрению в краже парфюмерии, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел когда спортсменки возвращались домой после ЧМ по водным видам спорта и отдыха на Бали, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным издания, охрана аэропорта заподозрила девушек в попытке вынести косметику из магазина без оплаты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино кладет флаконы духов в сумку Пилато.
После вмешательства посольства Италии конфликт удалось уладить. Девушкам вернули документы и отпустили с официальным предупреждением.
Позже Бенедетта Пилато прокомментировала ситуацию:
"К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать ничего подобного. Я ценю спортивные ценности, справедливость и честность", – заявила она.
Кьяра Тарантино – бронзовая призерка чемпионата Европы в эстафете (2021), Пилато – чемпионка Европы на дистанции 50 м брассом.
