Мир

Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов

запах духов, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 16:47 Фото: freepik
Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в сингапурском аэропорту по подозрению в краже парфюмерии, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел когда спортсменки возвращались домой после ЧМ по водным видам спорта и отдыха на Бали, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным издания, охрана аэропорта заподозрила девушек в попытке вынести косметику из магазина без оплаты. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино кладет флаконы духов в сумку Пилато.

После вмешательства посольства Италии конфликт удалось уладить. Девушкам вернули документы и отпустили с официальным предупреждением.

Позже Бенедетта Пилато прокомментировала ситуацию:

"К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать ничего подобного. Я ценю спортивные ценности, справедливость и честность", – заявила она.

Кьяра Тарантино – бронзовая призерка чемпионата Европы в эстафете (2021), Пилато – чемпионка Европы на дистанции 50 м брассом.

Ранее мы сообщали, что президент Азербайджана выделил футболистам "Карабаха" пять миллионов манатов.

Асель Аукешева
