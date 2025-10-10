Две итальянские пловчихи дисквалифицированы из-за кражи парфюма

Представители женской сборной Италии по плаванию Кьяра Тарантино и Бенедетта Пилато отстранены от всех турниров на 90 дней после кражи парфюмерной продукции в одном из бутиков аэропорта Сингапура, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию распространила пресс-служба Федерации плавания Италии (FIN). Неприятная история произошла 15 августа, когда Тарантино и Пилато собирались улететь на Родину после чемпионата мира в Сингапуре.

Местная полиция задержала спортсменок перед посадкой на рейс, заподозрив их в краже парфюмерии, с которой они вышли из магазина без оплаты. Весь инцидент был зафиксирован видеокамерами.

"В ходе разбирательства по делу Пилато и Тарантино наша организация приняла предложение федеральной прокуратуры о применении санкций. Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и то, что спортсменки признали свою вину, прокуратура постановила отстранить их от общественных и государственных мероприятий на 90 дней". Заявление FIN

В связи с этой дисквалификацией спортсменки не примут участие в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Польше со 2 по 7 декабря.

