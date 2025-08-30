Убит экс-председатель Верховной Рады: Зеленский выразил соболезнования

Во Львове сегодня, 30 августа 2025 года, убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает Zakon.kz.

По информации украинского издания "Страна.ua", которое ссылается на правоохранительные органы, преступление случилось в Сыховском районе города.

"Сообщения о стрельбе поступили на линию 102 около полудня. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте", – говорится в сообщении.

Украинские СМИ пишут, что, предположительно, убийцей является курьер сервиса по доставке еды Glovo. По предварительной информации, киллер стрелял в него восемь раз, после чего положил пистолет в сумку и уехал.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь все необходимые силы к поиску убийцы.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

