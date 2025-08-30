#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Убит экс-председатель Верховной Рады: Зеленский выразил соболезнования

Украина, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 16:12 Фото: Х/svtv_news
Во Львове сегодня, 30 августа 2025 года, убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает Zakon.kz.

По информации украинского издания "Страна.ua", которое ссылается на правоохранительные органы, преступление случилось в Сыховском районе города.

"Сообщения о стрельбе поступили на линию 102 около полудня. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте", – говорится в сообщении.

Украинские СМИ пишут, что, предположительно, убийцей является курьер сервиса по доставке еды Glovo. По предварительной информации, киллер стрелял в него восемь раз, после чего положил пистолет в сумку и уехал.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь все необходимые силы к поиску убийцы.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал три пункта гарантий безопасности Киеву, которые хотела бы получить Украина от Европы и США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов
Мир
16:47, Сегодня
Запах скандала: итальянских спортсменок обвинили в краже духов
Что дорожает, а что сыпется: самые резкие ценовые скачки августа в мире
Мир
14:49, Сегодня
Что дорожает, а что сыпется: самые резкие ценовые скачки августа в мире
Жительница Китая страдает от депрессии после неожиданного визита мойщиков окон
Мир
12:19, Сегодня
Жительница Китая страдает от депрессии после неожиданного визита мойщиков окон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: