Вторая за сутки авиакатастрофа произошла в США

В Дартмуте в штате Массачусетс два человека стали жертвами падения самолета, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телекомпании KYMA-DT, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда, при этом "пилот не предоставил аэропорту план полета или количество людей на борту самолета".

"По меньшей мере два человека погибли, когда небольшой самолет потерпел крушение и загорелся на разделительной полосе межштатной автомагистрали 195 в Дартмуте, штат Массачусетс", – говорится в публикации.

В департаменте транспорта штата заявили, что в результате инцидента обе стороны шоссе закрыты.

В соцсетях распространяется видео с места трагедии.

We're following the story of this morning's deadly plane crash in Dartmouth. Coming up at 4, what 12 News learned from eyewitnesses who saw the crash and its aftermath.

Background: https://t.co/s9j5NgWqJ0 pic.twitter.com/qdo2LCq5DC — WPRI 12 (@wpri12) October 13, 2025

Ранее сообщалось, что два человека погибли после крушения частного самолета в Техасе.