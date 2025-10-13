#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
537.77
622.95
6.65
Мир

Вторая за сутки авиакатастрофа произошла в США

авиакатастрофа в США, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 23:30 Фото: скриншот видео
В Дартмуте в штате Массачусетс два человека стали жертвами падения самолета, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телекомпании KYMA-DT, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда, при этом "пилот не предоставил аэропорту план полета или количество людей на борту самолета".

"По меньшей мере два человека погибли, когда небольшой самолет потерпел крушение и загорелся на разделительной полосе межштатной автомагистрали 195 в Дартмуте, штат Массачусетс", – говорится в публикации.

В департаменте транспорта штата заявили, что в результате инцидента обе стороны шоссе закрыты.

В соцсетях распространяется видео с места трагедии.

Ранее сообщалось, что два человека погибли после крушения частного самолета в Техасе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Самолет упал посреди оживленной магистрали в США
15:50, 10 февраля 2024
Самолет упал посреди оживленной магистрали в США
Вторая авиакатастрофа за сутки: вертолет разбился в швейцарских Альпах
23:22, 28 июня 2025
Вторая авиакатастрофа за сутки: вертолет разбился в швейцарских Альпах
Крушение частного самолета в США привело к трагедии
20:08, 10 сентября 2024
Крушение частного самолета в США привело к трагедии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: