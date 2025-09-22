Китайский гиперкар установил новый мировой рекорд скорости

20 сентября китайский автопроизводитель BYD объявил о новом рекорде гиперкара Yangwang U9 Xtreme, сообщает Zakon.kz.

На немецкой трассе в Папенбурге гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч. Таким образом, он превзошел рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/ч), установленный в 2019 году. Это достижение делает его самым быстрым серийным транспортным средством в мире.

496.22 km/h! A moment that makes history.



At ATP Automotive Testing Papenburg, the YANGWANG U9 Xtreme has rewritten the record books, becoming the world’s fastest production car.



#YANGWANG #U9X #TopSpeedWorldRecord #BYD #ThePursuitBeyond pic.twitter.com/woBB03Gm1J — BYD Europe (@BYD_Europe) September 20, 2025

Машина оснащена четырьмя электродвигателями на каждое колесо, которые в совокупности развивают мощность 2978 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея обеспечивает электромобилю запас хода в 450 км, а на быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% можно пополнить за 10 минут.

15 сентября турецкий производитель электромобилей Togg объявил о начале приема заказов в Турции на свою вторую "умную" модель – T10F.