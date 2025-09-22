#АЭС в Казахстане
Технологии

Китайский гиперкар установил новый мировой рекорд скорости

BYD, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 08:50 Фото: Facebook/bydcompany
20 сентября китайский автопроизводитель BYD объявил о новом рекорде гиперкара Yangwang U9 Xtreme, сообщает Zakon.kz.

На немецкой трассе в Папенбурге гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч. Таким образом, он превзошел рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/ч), установленный в 2019 году. Это достижение делает его самым быстрым серийным транспортным средством в мире.

Машина оснащена четырьмя электродвигателями на каждое колесо, которые в совокупности развивают мощность 2978 лошадиных сил. Аккумуляторная батарея обеспечивает электромобилю запас хода в 450 км, а на быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% можно пополнить за 10 минут.

15 сентября турецкий производитель электромобилей Togg объявил о начале приема заказов в Турции на свою вторую "умную" модель – T10F.

Фото Алия Абди
Алия Абди
