Спорт

"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов

Казахстанский футбольный клуб, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 23:59 Фото: Zakon.kz
Казахстанский "Кайрат" совершит самый длинный выезд на матч в истории Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, одним из соперников казахстанского клуба по общему раунду стал лиссабонский "Спортинг". Расстояние от Алматы до Лиссабона – 7000 км (на самолете).

Ранее рекорд принадлежал "Астане" и "Бенфике", которые играли на групповой стадии в 2015 году. Им пришлось лететь по 6173 км в одну сторону.

Ранее мы писали о том, что "Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом". Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом тоже сразимся на выезде.

Читайте также
В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов
Спорт
01:16, 29 августа 2025
В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов
Казахстан лишили "золота" чемпионата мира по дзюдо в Болгарии
Спорт
23:07, 28 августа 2025
Казахстан лишили "золота" чемпионата мира по дзюдо в Болгарии
Вторая ракетка Казахстана проиграла россиянке и покинула US Open-2025
Спорт
22:08, 28 августа 2025
Вторая ракетка Казахстана проиграла россиянке и покинула US Open-2025
