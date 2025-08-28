"Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов

Казахстанский "Кайрат" совершит самый длинный выезд на матч в истории Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, одним из соперников казахстанского клуба по общему раунду стал лиссабонский "Спортинг". Расстояние от Алматы до Лиссабона – 7000 км (на самолете).

Ранее рекорд принадлежал "Астане" и "Бенфике", которые играли на групповой стадии в 2015 году. Им пришлось лететь по 6173 км в одну сторону.

Ранее мы писали о том, что "Реал Мадрид" прилетит в Алматы на матч с "Кайратом". Вторым грандом, который попался алматинской дружине, стал финалист Лиги чемпионов-2025 – "Интер". С итальянским коллективом тоже сразимся на выезде.