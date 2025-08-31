#АЭС в Казахстане
Мир

Откуда взялись слухи о смерти Трампа

Слухи о смерти Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 07:44 Фото: pixabay
Соцсети и СМИ уже вторые сутки бурлят слухами о возможной смерти президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который неожиданно заявил в интервью USA Today, что в случае чрезвычайной ситуации готов взять на себя обязанности главы государства. Для публики это прозвучало тревожно, особенно на фоне того, что Трамп не появлялся на публике со вторника. Случай для него редкий, учитывая привычку американского президента регулярно привлекать внимание СМИ.

Масла в огонь подлил и так называемый "индекс пиццы" Пентагона. Это неофициальный показатель, по которому сторонние наблюдатели судят о внеплановых кризисных совещаниях в ведомстве по количеству заказанных в штаб-квартиру пицц. В последние дни этот индекс резко вырос, что вызвало волну домыслов.

Дополняют картину и личные обстоятельства Трампа: известно, что он страдает венозной недостаточностью, о чем ранее сообщал Белый дом, а несколько дней назад на его руке заметили плохо скрытый синяк. Сам президент тогда объяснил его "частыми рукопожатиями", но теперь конспирологи считают, что все это звенья одной цепи.

В социальной сети Х уже сравнивают ситуацию с последними месяцами жизни Елизаветы II, у которой тоже были похожие пятна на руках перед смертью.

Фото: Х/upuknews1

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома рассказал, что Дональд Трамп жив и проблем со здоровьем у него нет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: