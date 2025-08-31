Откуда взялись слухи о смерти Трампа

Соцсети и СМИ уже вторые сутки бурлят слухами о возможной смерти президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Поводом послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса, который неожиданно заявил в интервью USA Today, что в случае чрезвычайной ситуации готов взять на себя обязанности главы государства. Для публики это прозвучало тревожно, особенно на фоне того, что Трамп не появлялся на публике со вторника. Случай для него редкий, учитывая привычку американского президента регулярно привлекать внимание СМИ.

Масла в огонь подлил и так называемый "индекс пиццы" Пентагона. Это неофициальный показатель, по которому сторонние наблюдатели судят о внеплановых кризисных совещаниях в ведомстве по количеству заказанных в штаб-квартиру пицц. В последние дни этот индекс резко вырос, что вызвало волну домыслов.

I was skeptical about all the stuff about trump maybe being dead or like in dire condition but uhhh the pizza index dont lie pic.twitter.com/QaNxPWU5DX — Khaos 🇲🇰 (@KhaosPlayg97421) August 30, 2025

Дополняют картину и личные обстоятельства Трампа: известно, что он страдает венозной недостаточностью, о чем ранее сообщал Белый дом, а несколько дней назад на его руке заметили плохо скрытый синяк. Сам президент тогда объяснил его "частыми рукопожатиями", но теперь конспирологи считают, что все это звенья одной цепи.

В социальной сети Х уже сравнивают ситуацию с последними месяцами жизни Елизаветы II, у которой тоже были похожие пятна на руках перед смертью.

Фото: Х/upuknews1

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома рассказал, что Дональд Трамп жив и проблем со здоровьем у него нет.