Мир

Трамп появился с синяком на правой руке и вновь спровоцировал слухи

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 10:22 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп в очередной раз появился на публике с синяком на правой руке, который пытался скрыть с помощью грима, сообщает Zakon.kz.

На это обратил внимание портал Daily Beast.

"В пятницу, 22 августа, когда президент Трамп покинул Белый дом, его рука была покрыта толстым слоем косметики на фоне продолжающихся вопросов о здоровье президента", – говорится в публикации.

Отмечается, что после вступления в должность глава Белого дома неоднократно был вынужден скрывать синяки на правой руке. В ходе визита Трампа на выставку в "Дом народа" попытка скрыть следы использованием косметики стала особенно заметна.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт поясняла, что это связано с необходимостью пожимать руку большому количеству людей. При этом ранее, 17 июля 2025 года, в администрации Трампа заявили, что врачи диагностировали у американского лидера хроническую венозную недостаточность, которая, впрочем, является доброкачественным и распространенным состоянием для людей старше 70 лет. Тогда же синяки объяснили результатом частых рукопожатий и приемом аспирина.

Ранее Дональд Трамп высказался о том, что на самом деле думает о взаимоотношениях Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Андрей Дюсупов
