Трамп назвал Токаева "хорошим человеком" и допустил визит в Казахстан
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Американский лидер заявил об этом 7 сентября, покидая Белый дом перед вылетом на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.
В ответ на вопрос журналиста о Казахстане и возможном визите в страну Трамп отметил, что не исключает такой поездки.
Он также добавил, что ранее у него состоялся хороший разговор с Токаевым.
"Передавайте привет! Ваш президент – очень хороший человек", – подчеркнул Трамп.
