Политика

Трамп назвал Токаева "хорошим человеком" и допустил визит в Казахстан

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 23:08 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Американский лидер заявил об этом 7 сентября, покидая Белый дом перед вылетом на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.

В ответ на вопрос журналиста о Казахстане и возможном визите в страну Трамп отметил, что не исключает такой поездки.

Он также добавил, что ранее у него состоялся хороший разговор с Токаевым.

"Передавайте привет! Ваш президент – очень хороший человек", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 8 сентября
Политика
16:22, 05 сентября 2025
Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 8 сентября
