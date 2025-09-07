Трамп назвал Токаева "хорошим человеком" и допустил визит в Казахстан

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном визите в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Американский лидер заявил об этом 7 сентября, покидая Белый дом перед вылетом на финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин.

В ответ на вопрос журналиста о Казахстане и возможном визите в страну Трамп отметил, что не исключает такой поездки.

Он также добавил, что ранее у него состоялся хороший разговор с Токаевым.

"Передавайте привет! Ваш президент – очень хороший человек", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости.

