Новые тарифы США: как они могут повлиять на казахстанскую экономику

С 1 августа 2025 года США планируют ввести 25-процентные тарифы на товары из Казахстана. По оценкам экспертов, эти меры затронут лишь незначительную долю экспорта, однако возможны косвенные риски, которые могут повлиять на экономику страны. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, что с 1 августа 2025 года Соединенные Штаты планируют взимать тариф в 25% с казахстанских товаров. В письме также отмечено, что тариф не будет взиматься, если казахстанские компании решат производить продукцию в США.

Что это значит для Казахстана?

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов отметил, что казахстанские товары, которые потенциально могут попасть под американские пошлины, не затронут стратегические экспортные позиции, в частности – нефть, уран, редкоземельные металлы и прочее.

Об этом ранее заявляли и в Министерстве торговли и интеграции РК. По данным ведомства, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. Таким образом, пошлины не затронут около 95% экспорта Казахстана в США.

Согласно данным Минторговли, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 млрд долларов, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов).

Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются сырая нефть – 1,1 млрд долларов (56,2%), уран – 322,9 млн долларов (16,4%), серебро – 239,9 млн долларов (12,2%), ферросплавы – 188,2 млн долларов (9,5%), тантал и изделия из него – 17,6 млн долларов (0,89%) и другие.

Расул Рысмамбетов добавил, что новые тарифы могут повлиять на рентабельность отдельных казахстанских компаний, ориентированных исключительно на американский рынок, особенно при низкой марже. Но, в целом, удар по экономике не будет значительным.

К слову, что касается предложения производить товары на территории Штатов, то для большинства казахстанских компаний это экономически невыгодно и неактуально. Да и в целом, рынок США для Казахстана не является приоритетным или особенно привлекательным, полагает эксперт.

Схожего мнения придерживается и финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он считает, что реальной угрозы для экономики Казахстана в этом решении американского президента не содержится. Повышение тарифов может повлиять на некоторые компании, однако в масштабах всей страновой экономики влияние будет минимальным и неощутимым.

"Даже если реализуется самый жесткий сценарий, при котором все казахстанские товары будут обложены 25-процентными тарифами, следует понимать, что американский рынок не является для нас ключевым. США – не основной торговый партнер Казахстана, и доля наших поставок туда остается сравнительно небольшой". Арман Бейсембаев

Экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов отметил, что серьезного удара по экономике Казахстана ожидать не стоит – масштабы экспорта слишком малы. Для тех компаний, на которые могут распространяться пошлины, это может стать стимулом к переосмыслению своей стратегии. Эксперт отметил, возможно, что такая ситуация подтолкнет их к снижению зависимости от импорта и усилению поддержки местных товаропроизводителей.

Впрочем, большинство таких компаний изначально не ориентированы исключительно на США, говорит Байганов. Бизнес, как правило, стремится диверсифицировать каналы сбыта и не зависеть от одного направления. В этом контексте предпринимателям и производителям стоит активнее думать о расширении географии торговли, чтобы не оказаться уязвимыми к подобным изменениям.

Среди товаров, которые потенциально могли бы попасть под тарифы США, эксперты обозначили фосфор, пшеничную клейковину, оптические линзы и аммиачную селитру. Однако их доля в общем экспорте незначительна.

Арман Байганов добавил, что вопрос возможных ответных мер со стороны Казахстана также требует осторожного подхода. Введение зеркальных пошлин может обернуться негативными последствиями: по мнению эксперта, такие шаги лишь усилят инфляционное давление внутри страны.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов также отметил, что принимать какие-либо ответные меры сейчас нецелесообразно. По его мнению, сложившаяся ситуация, напротив, повод поучиться стратегическому подходу. Так как в данном случае США демонстрируют пример того, как необходимо защищать свой рынок даже в рамках международных соглашений.

Долгосрочные последствия

Если существенного прямого негативного влияния от повышения пошлин со стороны США Казахстан практически не ощутит, то косвенного ущерба может быть "хоть отбавляй", заявил экономист Арман Бейсембаев. Он пояснил, что главный фокус торговой войны США – Китай и Европейский союз. Именно против этих двух экономических центров преимущественно и направлены новые тарифы.

Для Китая и ЕС американский рынок долгое время был ключевым: премиальным, объемным, с высокой покупательной способностью. Заменить его полностью невозможно – аналогичных рынков просто нет. Частично перенаправить потоки, адаптировать логистику можно, но полностью компенсировать потери – нет, уверен Бейсембаев.

Аналитик полагает, что Китай может попытаться усилить торговое сотрудничество с Европой, но и сам Европейский союз попадает под американские пошлины. А для Европы США – тоже один из ключевых экспортных рынков. Введение тарифов бьет по промышленности ЕС, значит – по экономике ЕС, и по экономике Китая.

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И вот здесь начинается самое важное для Казахстана. Европейский союз – один из основных экспортных рынков для страны, соответственно, любые проблемы в экономике ЕС могут отразиться и на Казахстане, считает Арман Бейсембаев.

Отметим, что товарооборот между Казахстаном и ЕС в 2024 году составил 49,7 млрд долларов (+16.9%, экспорт из РК – 38,6 млрд долларов, импорт в РК – 11,1 млрд долларов).

"Введенные тарифы против, допустим, Европейского Союза – потенциальные проблемы в промышленности, спад в экономике ЕС. За этим вероятно может последовать уменьшение потребления энергоносителей, которое повлечет за собой снижение цен, в частности – на нефть. А это уже ущерб для Казахстана, так как это наша основная экспортная продукция". Арман Бейсембаев

В свою очередь, падение цен на нефть способно привести к сокращению валютной выручки, снижению доходов бюджета, обесцениванию национальной валюты и росту инфляции.

Кроме этого, Казахстан – страна с высокой импортозависимостью. Если производственные издержки в ЕС и Китае вырастут из-за тарифов, они, в конечном счете, могут быть переложены на конечного потребителя. Это приведет к удорожанию импорта и окажет дополнительное давление на инфляцию в Казахстане, прокомментировал аналитик.

Существенное снижение цен на нефть подорвет стабильность тенге, считает Арман Бейсембаев. Это может отрицательно повлиять на рост экономики и поспособствовать более существенным изъятиям из Нацфонда.

Эксперт заключил, что при реализации такого негативного сценария, сделать что-то кардинальное, чтобы сократить подобные риски, вряд ли получится. Придется адаптироваться, абсорбировать внешние шоки и учиться жить в новых экономических условиях.

Добавим, что помимо Казахстана, пошлина в размере 25% была установлена для Японии, Южной Кореи и Малайзии. Ранее, Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, в соответствии с которым страна столкнется с тарифом не менее 20 процентов и откроет свой рынок для товаров из США.