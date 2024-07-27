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Трамп, несмотря на покушение, планирует вновь выступить под открытым небом

экс-президент США, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 00:21 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Кандидат в президенты США Дональд Трамп продолжит выступать под открытым небом, несмотря на недавнее покушение, сообщает Zakon.kz.

Об это он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Никто и никогда не должен запрещать или препятствовать свободе слова или собраний", – так рассказал Трамп о влиянии покушения на свою дальнейшую предвыборную кампанию.

Кроме того, Трамп уверил своих сторонников, что Секретная служба США нарастит усилия по его охране. По его мнению, ее сотрудники будут готовы к еще более эффективной работе.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа выдвинули кандидатом в президенты США.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа.

15 июля также стало известно, что суд во Флориде закрыл дело против Дональда Трампа, связанное с ненадлежащим обращением с секретными документами, признав назначение специального прокурора Джека Смита неконституционным.

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