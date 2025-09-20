В США запустили "золотую визу" для инвесторов

20 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился о создании иммиграционной программы "Золотая карта", сообщает Zakon.kz.

Эта политика ускорит получение виз иностранцами, заплатившими 1 миллион долларов США, а также позволит компаниям заплатить 2 миллиона долларов для ускорения процесса получения визы иностранным работником, которого они спонсируют, пишет CNN.

Также Трамп подписал указ о введении сбора за подачу заявлений на визу H-1B в размере 100 тысяч долларов. В администрации заявили, что эта мера направлена на ограничение "чрезмерного использования" программы и стимулирование найма американских работников.

"Нам нужны отличные работники, и это практически гарантирует, что именно так и произойдет", — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете. По словам министра торговли Говарда Лютника, сбор рассчитан из консультаций с бизнесом и может взиматься единовременно в размере 300 тысяч долларов либо поэтапно — по 100 тысяч долларов в течение трех лет.

Материал по теме Виза в США: важный нюанс сообщили казахстанцам

Программа виз H-1B позволяет американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных специалистов, преимущественно в сфере высоких технологий. Всего ежегодно выдается 65 тысяч таких виз, еще 20 тысяч — для выпускников университетов США. Спрос стабильно превышает предложение, что приводит к лотерее.

30 апреля 2025 года МИД Казахстана заявил о введении в стране инвестиционной визы. Иностранцы смогут приобрести казахстанский ВНЖ за инвестицию в 300 тыс. долларов США.