#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Погибшая в горах Кыргызстана россиянка письменно "отказалась" от спасения накануне гибели

Российская альпинистка, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 02:40 Фото: социальные сети Натальи Наговициной
23 августа стало известно, что российская альпинистка, находящаяся на пике Победы в горах Кыргызстана, погибла. Перед восхождением Наталья Наговицина подписала бумагу о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают "Известия", несмотря на это, организация все равно участвовала в спасательной операции спортсменки.

С 12 августа Наталья Наговицина находится в палатке на пике Победы со сломанной ногой. За это время было предпринято несколько попыток спасательных операций, которые повлекли за собой череду трагедий, в том числе крушение вертолета Ми-8 и гибель итальянского альпиниста Луки Синигильи.

На сегодняшний день спасательные операции приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. На днях стало известно о расписке, которую Наталья оставила в туристической компании.

"В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе, я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность", – говорится в тексте документа.

Документ также подтверждает, что пострадавшая не имеет ни материальных, ни юридических претензий к туристической фирме и сотрудникам. Наталья была заранее предупреждена обо всех рисках, в том числе о том, что при наступлении ЧП спасти ее не получится.

"Все альпинисты с опытом знают, что, если с ними случится что-то именно на этой горе – их никто оттуда спасти не сможет. Это физически невозможно", – говорит руководитель фирмы Елена Калашникова.

По словам организаторов, турфирма Ak-Sai Travel провела спасательную операцию за собственный счет, несмотря на наличие расписки. Приезд итальянских пилотов был оплачен ими же. Авиабилеты, проживание и работа обошлись компании примерно в 1,6 миллионов рублей.

За все время восхождений на пик Победы, а начались они с 1955 года, не удалось спасти ни одного человека, живого или мертвого. Настолько там труднодоступная местность и нестабильные климатические условия. По словам специалистов, тело невозможно будет снять минимум до весны 2026 года. Даже если в настоящий момент альпинистка еще жива, шансов выжить до следующего года у нее нет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Крупнейшая миссия солидарности в истории: Тунберг решила "прорвать незаконную осаду" Газы
Мир
01:59, 01 сентября 2025
Крупнейшая миссия солидарности в истории: Тунберг решила "прорвать незаконную осаду" Газы
В Швейцарии производители золота, несмотря на давление, отказались переносить бизнес в США
Мир
23:52, 31 августа 2025
В Швейцарии производители золота, несмотря на давление, отказались переносить бизнес в США
Россиянка пыталась утопить своего новорожденного малыша в унитазе
Мир
20:28, 31 августа 2025
Россиянка пыталась утопить своего новорожденного малыша в унитазе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: