Погибшая в горах Кыргызстана россиянка письменно "отказалась" от спасения накануне гибели

23 августа стало известно, что российская альпинистка, находящаяся на пике Победы в горах Кыргызстана, погибла. Перед восхождением Наталья Наговицина подписала бумагу о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают "Известия", несмотря на это, организация все равно участвовала в спасательной операции спортсменки.

С 12 августа Наталья Наговицина находится в палатке на пике Победы со сломанной ногой. За это время было предпринято несколько попыток спасательных операций, которые повлекли за собой череду трагедий, в том числе крушение вертолета Ми-8 и гибель итальянского альпиниста Луки Синигильи.

На сегодняшний день спасательные операции приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий. На днях стало известно о расписке, которую Наталья оставила в туристической компании.

"В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенной в результате моего участия в данной программе, я, Наговицина Наталья Игоревна, подписавшаяся в данной расписке, официально принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность", – говорится в тексте документа.

Документ также подтверждает, что пострадавшая не имеет ни материальных, ни юридических претензий к туристической фирме и сотрудникам. Наталья была заранее предупреждена обо всех рисках, в том числе о том, что при наступлении ЧП спасти ее не получится.

"Все альпинисты с опытом знают, что, если с ними случится что-то именно на этой горе – их никто оттуда спасти не сможет. Это физически невозможно", – говорит руководитель фирмы Елена Калашникова.

По словам организаторов, турфирма Ak-Sai Travel провела спасательную операцию за собственный счет, несмотря на наличие расписки. Приезд итальянских пилотов был оплачен ими же. Авиабилеты, проживание и работа обошлись компании примерно в 1,6 миллионов рублей.

За все время восхождений на пик Победы, а начались они с 1955 года, не удалось спасти ни одного человека, живого или мертвого. Настолько там труднодоступная местность и нестабильные климатические условия. По словам специалистов, тело невозможно будет снять минимум до весны 2026 года. Даже если в настоящий момент альпинистка еще жива, шансов выжить до следующего года у нее нет.