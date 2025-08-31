Крупнейшая миссия солидарности в истории: Тунберг решила "прорвать незаконную осаду" Газы

Десятки судов с гуманитарной помощью во главе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг планируют 4 сентября отправиться в Газу, чтобы "прорвать незаконную осаду", сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian со ссылкой на представителей Глобальной флотилии Сумуд, суда отправятся из Барселоны, чтобы "открыть гуманитарный коридор и положить конец продолжающемуся геноциду палестинского народа".

Предполагается, что к миссии присоединяться порядка 50 кораблей. Точное время отправления пока неизвестно. Ожидается, что флотилия прибудет к месту назначения в середине сентября.

"Это будет крупнейшая миссия солидарности в истории: в ней примут участие больше людей и судов, чем во всех предыдущих попытках вместе взятых", – заявил журналистам в Барселоне на прошлой неделе бразильский активист Тиаго Авила.

Активисты также проведут одновременные демонстрации и другие акции протеста в 44 странах "в знак солидарности с палестинским народом", написала Тунберг, входящая в руководящий комитет флотилии.

Кроме Тунберг, в состав флотилии войдут активисты из нескольких стран, европейские законодатели и общественные деятели, такие как бывший мэр Барселоны Ада Колау.

Издание отмечает, что Израиль уже заблокировал две попытки активистов доставить гуманитарную помощь в Газу на судах в июне и июле.

Ранее сообщалось, что известная экоактивистка Грета Тунберг, а также ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов на парусном судне "Мадлен" уже попытались добраться к сектору Газа со стороны Египта. Судно задержали военные Израиля. Всех активистов депортировали.