Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу

1 сентября Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом уделять больше внимания Грузии, сообщает Zakon.kz.

В письме на своей странице в Facebook, он отметил, что недостаток внимания к Грузии вызывает недоумение, учитывая "полное совпадение ценностей" между правящей партией в Тбилиси и администрацией Трампа.

"Говорят, что за последние несколько месяцев вы изменили половину мира. Однако ваша администрация не уделяет должного внимания нашей стране", – написал Михаил Кавелашвили в письме к Трампу.

Со слов президента Грузии, пассивность Трампа заставляет грузинский народ сомневаться и задаваться вопросом, насколько свободными и искренними являются действия администрации США, когда речь идет об укреплении мира в регионе. Он также отметил, что Трамп наладил отношения со всеми соседями Грузии:

выступил посредником в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном;

сотрудничал с Турцией;

восстановил контакты с президентом России Владимиром Путиным.

"Однако на этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже отмечал, вызывает удивление в грузинском обществе", – добавил он.

"Лично я, как президент Грузии, готов максимально содействовать реализации заявленной цели правительства Грузии – восстановлению стратегического партнёрства между Грузией и Соединенными Штатами Америки с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты", – говорится в открытом письме.

Тем временем 4 сентября в Париже ожидается встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.