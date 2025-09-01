#АЭС в Казахстане
Мир

Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу

Кавелашвили отправил письмо Трампу, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 04:04 Фото: Facebook/MikheilKavelashviliOfficial
1 сентября Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом уделять больше внимания Грузии, сообщает Zakon.kz.

В письме на своей странице в Facebook, он отметил, что недостаток внимания к Грузии вызывает недоумение, учитывая "полное совпадение ценностей" между правящей партией в Тбилиси и администрацией Трампа.

"Говорят, что за последние несколько месяцев вы изменили половину мира. Однако ваша администрация не уделяет должного внимания нашей стране", – написал Михаил Кавелашвили в письме к Трампу.

Со слов президента Грузии, пассивность Трампа заставляет грузинский народ сомневаться и задаваться вопросом, насколько свободными и искренними являются действия администрации США, когда речь идет об укреплении мира в регионе. Он также отметил, что Трамп наладил отношения со всеми соседями Грузии:

  • выступил посредником в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном;
  • сотрудничал с Турцией;
  • восстановил контакты с президентом России Владимиром Путиным.
"Однако на этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже отмечал, вызывает удивление в грузинском обществе", – добавил он.

"Лично я, как президент Грузии, готов максимально содействовать реализации заявленной цели правительства Грузии – восстановлению стратегического партнёрства между Грузией и Соединенными Штатами Америки с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты", – говорится в открытом письме.

Тем временем 4 сентября в Париже ожидается встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фото Алия Абди
Алия Абди
