Мир

В Париже пройдет встреча Трампа, Зеленского и лидеров Европы

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 04:43 Фото: president.gov.ua
В четверг, 4 сентября, в Париже пройдет встреча американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также европейских лидеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Financial Times с ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами, встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Среди участников встречи также: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Елисейском дворце не прокомментировали эту информацию.

Все упомянутые политики принимали участие в саммите в Белом доме 18 августа, где обсуждались среди прочего гарантии безопасности Украины.

В интервью FT глава Еврокомиссии рассказала, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня.

Также в качестве гарантии безопасности ЕС ищет новые источники финансирования для украинской армии, добавила она. По словам фон дер Ляйен, президент США "заверил, что американское присутствие будет обеспечено в рамках поддержки".

Ранее Трамп опубликовал загадочный пост в своей соцсети.

Аксинья Титова
