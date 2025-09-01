Особо опасные наркоторговцы объявили голодовку в тюрьме во Франции

Несколько заключенных первого корпуса тюрьмы повышенной безопасности Ванден-ле-Вьей (Па-де-Кале) во Франции объявили голодовку. В данном месте отбывают наказание особо опасные наркоторговцы, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Le Figaro, голодать они решили спустя несколько дней после затопления камер. Отмечается, что около 20 заключенных уже перестали получать питание от тюремной администрации в знак протеста против перевода в эту "супертюрьму" и условий содержания. В их числе глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра, известный как "Муха". В феврале он был задержан в Румынии спустя девять месяцев после побега из французского заключения.

Согласно данным издания, в июле спецтюрьма в департаменте Па-де-Кале приняла первую группу осужденных наркоторговцев. В начале августа министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что учреждение, где отбывают наказание 88 человек, полностью заполнено.





"На прошлой неделе несколько заключенных из корпусов два и три нарушили порядок, заливая свои камеры водой, затапливая коридор. Некоторые также воспользовались беспорядками, чтобы устроить коллективный переполох, используя кухонные принадлежности на дверях камер. Двое заключенных также притворились, что проглотили батарейки", – говорится в сообщении.

Как уточняется, содержание наркоторговцев во французских тюрьмах сопряжено с рядом серьезных проблем, отражающих как организационные, так и социальные вызовы. В частности, главы крупных банд нередко продолжают управлять своими преступными сетями из-за решетки, что возможно из-за доступа к мобильным телефонам и другим средствам связи, несмотря на ограничительные меры.

