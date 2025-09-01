Особо опасные наркоторговцы объявили голодовку в тюрьме во Франции
По информации газеты Le Figaro, голодать они решили спустя несколько дней после затопления камер. Отмечается, что около 20 заключенных уже перестали получать питание от тюремной администрации в знак протеста против перевода в эту "супертюрьму" и условий содержания. В их числе глава марсельского наркокартеля Мохамед Амра, известный как "Муха". В феврале он был задержан в Румынии спустя девять месяцев после побега из французского заключения.
Согласно данным издания, в июле спецтюрьма в департаменте Па-де-Кале приняла первую группу осужденных наркоторговцев. В начале августа министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил, что учреждение, где отбывают наказание 88 человек, полностью заполнено.
"На прошлой неделе несколько заключенных из корпусов два и три нарушили порядок, заливая свои камеры водой, затапливая коридор. Некоторые также воспользовались беспорядками, чтобы устроить коллективный переполох, используя кухонные принадлежности на дверях камер. Двое заключенных также притворились, что проглотили батарейки", – говорится в сообщении.
Как уточняется, содержание наркоторговцев во французских тюрьмах сопряжено с рядом серьезных проблем, отражающих как организационные, так и социальные вызовы. В частности, главы крупных банд нередко продолжают управлять своими преступными сетями из-за решетки, что возможно из-за доступа к мобильным телефонам и другим средствам связи, несмотря на ограничительные меры.
Ранее сообщалось, что плюс восемь лет к сроку получил казахстанец за тайные собрания в колонии.