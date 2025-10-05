#АЭС в Казахстане
Туризм

На курортах Китая объявили наивысший уровень опасности

Волны, скалы, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 07:10 Фото: pexels
Национальная обсерватория Китая объявила о красном, наивысшем, уровне опасности в связи с надвигающимся на юг КНР тайфуном "Матмо", сообщает Zakon.kz.

По данным Xinhua со ссылкой на заявление ведомства, стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч. 5 октября примерно в полдень по местному времени тайфун обрушится на побережье этих регионов с порывами ветра 42-48 м/с.

В ожидании непогоды города Хайкоу и Вэньчан на Хайнане объявили о приостановке занятий, деловой деятельности, производства, работы общественного транспорта и авиасообщения. Железнодорожное сообщение на острове будет также приостановлено 5 октября и возобновит работу 6 октября.

Все рейсы международного аэропорта Хайкоу Мэйлань отменены с 23:00 4 октября (20:00 по казахстанскому времени). Как ожидается, авиасообщение возобновят с 20:00 (17:00 по казахстанскому времени) 5 октября. Международный аэропорт Санья Феникс работает в штатном режиме, хотя возможны задержки рейсов из-за тайфуна.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой степень опасности по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Ранее сообщалось, что 48-летний турист из СНГ загадочно пропал в Таиланде: его тело обнаружили в морге.

Аксинья Титова
