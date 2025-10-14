Эрдоган попросил Джорджу Мелони бросить курить

13 октября в Египте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони на саммите по вопросам сектора Газа сказал, что она должна бросить курить, сообщает Zakon.kz.

Президент Турции известен своей жесткой политикой в отношении курения. В 2009 году в стране начал действовать запрет на курение табака в общественных местах. В 2020 году Министерство внутренних дел страны в рамках предотвращения распространения коронавируса запретило курение в наиболее людных местах, в частности на проспектах, улицах, остановках общественного транспорта. Также было запрещено коллективное курение на рабочих местах.

Перед началом саммита в Египте президент Турции пообщался с мировыми лидерами. В частности через переводчика он обратился к Джордже Мелони.

"Она выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить", – отметил Эрдоган.

Мелони поспешила согласиться с Эрдоганом.

"Я знаю, я знаю..." – ответила она.

Находившийся рядом Макрон, улыбаясь заявил, что это невозможно. После чего Эрдоган поспешил подержать его за руку.

Спустя время главы США Дональд Трамп, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Катара Тамим Аль Тани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали договор о прекращении конфликта в анклаве.