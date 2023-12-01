Факт торговли ребенком выявили в Мангистау

В Мангистау задержана 42-летняя гражданка, которая подозревается в торговле ребенком. Также в результате проведения обыска установлено, что женщина хранила у себя дома наркотики, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, обнаружить факт торговли ребенком удалось при проверке социальных сетей.

"Данный факт зарегистрирован по пункту 1 части 2 статьи 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними". Также установлено, что женщина хранила у себя дома наркотики. Этот факт зарегистрирован по части 2 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщили в полицейском ведомстве.

Похожая история произошла в прошлом месяце и в Алматинской области. 24-летнюю гражданку соседней республики задержала полиция в Алматинской области за попытку продать еще не рожденного ребенка.

29 сентября 2023 года в Актобе мать оставила трехнедельную девочку работнику чайханы на "несколько минут" и не вернулась за ней.