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Мир

Индианка пыталась выкрасть младенца из роддома

индианка пыталась выкрасть младенца из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 00:39 Фото: pixabay
35-летняя Сандхиярани Моханта из индийской деревни Расговиндпур зашла на территорию больницы в городе Барипада, зашла в родильное отделение и попыталась сбежать с чужим младенцем, сообщает Zakon.kz.

По информации New Indian Express, женщина пробралась в палату к одной из рожениц, где взяла новорожденного мальчика и вышла с ним в коридор, пока молодая мать была в туалете. Моханту задержали сотрудники больницы, которые быстро поняли, что она украла чужого ребенка.

Отмечается, что без борьбы младенца похитительница не планировала отдавать без боя. После стычки медперсонал вызвал полицию. Полицейские отобрали ребенка у Моханты и передали его матери.

Как выяснилось, что женщина специально прошла 30 км от своей деревни до города, чтобы похитить чужого младенца. При этом у Моханты уже есть двое детей. Стражи порядка полагают, что она совершила преступление для заказчика, которому собиралась передать мальчика. Женщину арестовали.

Ранее сообщалось, что младенца продали в роддоме в Актобе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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