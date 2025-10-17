#АЭС в Казахстане
Мир

Прижигала ребенка сигаретами и давала собачий корм: британская няня предстала перед судом

британская няня прижигала ребенка сигаретами и кормила его едой для собак, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 21:18 Фото: pixabay
27-летнюю британку Сианн Коули приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, находившимся у нее под присмотром, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Star, женщина три недели издевалась над маленьким мальчиком, прижигая его сигаретами, заставляя есть собачий корм и неоднократно оставляя одного дома на несколько часов.

Отмечается, что во время расследования выяснилось, что ребенок находился у женщины временно, и она не являлась его матерью. Коули признала себя виновной по статьям о нападении с причинением телесных повреждений, жестоком обращении, пренебрежении обязанностями и оставлении ребенка без присмотра.

Издание уточняет, что судья назвал действия женщины "варварскими и бесчеловечными", отметив, что пострадавший получил многочисленные травмы и психологический шок.

Ранее сообщалось, что няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
