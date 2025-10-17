Прижигала ребенка сигаретами и давала собачий корм: британская няня предстала перед судом
По информации Daily Star, женщина три недели издевалась над маленьким мальчиком, прижигая его сигаретами, заставляя есть собачий корм и неоднократно оставляя одного дома на несколько часов.
Отмечается, что во время расследования выяснилось, что ребенок находился у женщины временно, и она не являлась его матерью. Коули признала себя виновной по статьям о нападении с причинением телесных повреждений, жестоком обращении, пренебрежении обязанностями и оставлении ребенка без присмотра.
Издание уточняет, что судья назвал действия женщины "варварскими и бесчеловечными", отметив, что пострадавший получил многочисленные травмы и психологический шок.
Twisted babysitter burned boy with cigarettes and forced him to eat dog foodhttps://t.co/Nz1Ia0oni9 pic.twitter.com/0STYzEv9ve— The Mirror (@DailyMirror) October 17, 2025
Ранее сообщалось, что няня ребенка украла у астанчанки бриллианты и золото.