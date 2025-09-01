В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов

Канадские гуси наводнили один из городов Северной Калифорнии. Власти решили потратить около 400 тыс. долларов, чтобы избавиться от птиц, так как они не только пугают детей, но и производят сотни фунтов помета в день, нарушая уровень бактерий в местных лагунах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, водоплавающие птицы давно представляют собой проблему для Фостер-Сити, где в городе проживает около 33 тыс. человек. Местные исполнительные органы проводили нескольких экспериментов с менее затратными вариантами, но безрезультатно. Теперь город в районе залива Сан-Франциско готов использовать все средства, чтобы отпугнуть их: дроны в форме соколов, бордер-колли, имитирующие хищников, и дистанционно управляемые устройства, способные плавать в воде.

"Если мы найдем способ решить эту проблему так, чтобы гуси и люди могли сосуществовать без конфликтов, это будет огромным успехом. Мы уже дошли до того, что популяция достигла такого размера, что становится невыносимой", – заявил директор Департамента парков и отдыха Дерек Швейгарт.

По его словам, реализация плана запланирована на начало сентября.

