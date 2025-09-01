#АЭС в Казахстане
Мир

В одном из городов США на борьбу с канадскими гусями решили потратить 400 тысяч долларов

канадские утки наводнили один из городов в США, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 01:07 Фото: pixabay
Канадские гуси наводнили один из городов Северной Калифорнии. Власти решили потратить около 400 тыс. долларов, чтобы избавиться от птиц, так как они не только пугают детей, но и производят сотни фунтов помета в день, нарушая уровень бактерий в местных лагунах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, водоплавающие птицы давно представляют собой проблему для Фостер-Сити, где в городе проживает около 33 тыс. человек. Местные исполнительные органы проводили нескольких экспериментов с менее затратными вариантами, но безрезультатно. Теперь город в районе залива Сан-Франциско готов использовать все средства, чтобы отпугнуть их: дроны в форме соколов, бордер-колли, имитирующие хищников, и дистанционно управляемые устройства, способные плавать в воде.

"Если мы найдем способ решить эту проблему так, чтобы гуси и люди могли сосуществовать без конфликтов, это будет огромным успехом. Мы уже дошли до того, что популяция достигла такого размера, что становится невыносимой", – заявил директор Департамента парков и отдыха Дерек Швейгарт.

По его словам, реализация плана запланирована на начало сентября.

Ранее сообщалось, что медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
