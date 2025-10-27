Граждан Китая арестовали в Грузии за попытку купить уран стоимостью 400 тысяч долларов

В Тбилиси в момент переговоров о деталях сделки арестовали трех граждан Китая. Они пытались приобрести на черном рынке около двух килограммов урана за 400 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, подозреваемые планировали переправить радиоактивный материал в Китай.

В соцсетях распространилось видео задержания, на котором видно, как сотрудники грузинской службы безопасности изымают бутылки с веществом, идентифицированным как уран, и проводят арест на месте.

Согласно данным издания, один из задержанных находился в Грузии нелегально – срок его визы истек. Следователи предполагают, что именно он организовал поиск и закупку урана, привлекая специалистов из-за рубежа для оценки радиоактивного материала. Остальные участники группы, предположительно, координировали действия из Китая.

Имена подозреваемых и точная дата арестов пока не раскрываются.

🇬🇪🇨🇳⚡- Three Chinese nationals were arrested in Georgia for allegedly attempting to buy 2 kg of uranium illegally.



Authorities say the group planned to pay $400,000 and transport the material to China via Russia. pic.twitter.com/5oiV0KqlbT — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) October 26, 2025

