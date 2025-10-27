Граждан Китая арестовали в Грузии за попытку купить уран стоимостью 400 тысяч долларов
По информации Fox News, подозреваемые планировали переправить радиоактивный материал в Китай.
В соцсетях распространилось видео задержания, на котором видно, как сотрудники грузинской службы безопасности изымают бутылки с веществом, идентифицированным как уран, и проводят арест на месте.
Согласно данным издания, один из задержанных находился в Грузии нелегально – срок его визы истек. Следователи предполагают, что именно он организовал поиск и закупку урана, привлекая специалистов из-за рубежа для оценки радиоактивного материала. Остальные участники группы, предположительно, координировали действия из Китая.
Имена подозреваемых и точная дата арестов пока не раскрываются.
🇬🇪🇨🇳⚡- Three Chinese nationals were arrested in Georgia for allegedly attempting to buy 2 kg of uranium illegally.— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) October 26, 2025
Authorities say the group planned to pay $400,000 and transport the material to China via Russia. pic.twitter.com/5oiV0KqlbT
