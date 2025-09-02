Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае

Стало известно, как проходит время в Китае у жен руководителей Непала, Армении, Малайзии, Монголии, Азербайджана, Ирана, Египта, Турции и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь в рамках формата "Шанхайская организация сотрудничества плюс" прошли важные встречи, которые запомнились не только государственным и правительственным руководителям, но и их супругам благодаря особым культурным программам. Деталями мероприятий и фотографиями первые леди активно делились в своих соцсетях.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Хозяйкой мероприятия выступила супруга председателя Китая Си Цзиньпина – Пэн Лиюань.

Фото: Instagram/annahakobyan.official

Она сначала тепло и сердечно встретила гостей. Первые леди до начала культурной программы сделали совместное фото и провели дружескую беседу. В первой части программы представители разных стран обменялись интересной информацией о культурном наследии, традиционных ценностях и исторических достижениях своих государств.

Фото: Instagram/emineerdogan

Затем для первых леди была организована специальная прогулка на корабле по реке Хайхэ.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

"Таким образом, культурные программы в Тяньцзине придали саммиту "ШОС плюс" особую яркость и еще больше укрепили искренний диалог и дружеские отношения между первыми леди", – отметили очевидцы мероприятий.

Фото: Instagram/annahakobyan.official

Тем временем президент Грузии направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу.