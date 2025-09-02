#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Как первые леди Азербайджана, Армении, Турции проводят время в Китае

Первые леди на ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 06:20 Фото: Instagram/emineerdogan
Стало известно, как проходит время в Китае у жен руководителей Непала, Армении, Малайзии, Монголии, Азербайджана, Ирана, Египта, Турции и Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь в рамках формата "Шанхайская организация сотрудничества плюс" прошли важные встречи, которые запомнились не только государственным и правительственным руководителям, но и их супругам благодаря особым культурным программам. Деталями мероприятий и фотографиями первые леди активно делились в своих соцсетях.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

Хозяйкой мероприятия выступила супруга председателя Китая Си Цзиньпина – Пэн Лиюань.

Фото: Instagram/annahakobyan.official

Она сначала тепло и сердечно встретила гостей. Первые леди до начала культурной программы сделали совместное фото и провели дружескую беседу. В первой части программы представители разных стран обменялись интересной информацией о культурном наследии, традиционных ценностях и исторических достижениях своих государств.

Фото: Instagram/emineerdogan

Затем для первых леди была организована специальная прогулка на корабле по реке Хайхэ.

Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan

"Таким образом, культурные программы в Тяньцзине придали саммиту "ШОС плюс" особую яркость и еще больше укрепили искренний диалог и дружеские отношения между первыми леди", – отметили очевидцы мероприятий.

Фото: Instagram/annahakobyan.official

Тем временем президент Грузии направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Мир
05:00, Сегодня
Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде
Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу
Мир
04:04, 02 сентября 2025
Письмо Трампу: президент Грузии требует внимания лидера США к грузинскому народу
На Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации
Мир
02:26, 02 сентября 2025
На Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: