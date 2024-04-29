Армения и Азербайджан проведут переговоры в Алматы

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.

"Энтони Блинкен прежде всего передал свои поздравления в связи с достижением между Арменией и Азербайджаном договоренности в области делимитации границ, подчеркнул, что это одобряется США. Государственный секретарь заявил, что США готовы и дальше поддерживать нормализацию отношений и продвижение мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном", – сказано в информации пресс-службы президента Азербайджана.

Как там сообщили, президент Азербайджана отметил, что договоренность, достигнутая комиссиями двух стран по делимитации, является результатом обсуждений, проведенных на двусторонней основе в условиях диалога и взаимопонимания. Ильхам Алиев подчеркнул, что начало работ по демаркации на границе двух стран вслед за процессом делимитации также является позитивным шагом.

"Глава государства сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу пяти принципов является Азербайджанская Республика, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, отметив, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого. Глава государства заявил, что Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе", – сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Положительно расценив шаги, предпринятые в последнее время Азербайджаном в области прав человека, Энтони Блинкен выразил пожелание, чтобы они продолжались.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку получил предложение от Казахстана организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и дал свое согласие. Позже эту информацию прокомментировали в Ереване.

