Смартфон довел до паралича 19-летнего студента
Парень устроился на подработку, где подолгу мыл посуду и столы, постоянно наклоняясь вперед. Также продолжал часто играть в видеоигры и постоянно листать социальные сети.
Вся совокупная нагрузка оказала сильное давление на его позвоночник и кровеносные сосуды.
Поначалу он ощущал лишь легкое онемение в шее, руках и ногах. Но однажды утром проснулся, не чувствуя нижнюю часть тела.
После того как его срочно доставили в отделение неотложной помощи, врачи обнаружили большой тромб в шейном отделе позвоночника.
Медики объяснили, что причиной стал разрыв аномального кровеносного сосуда в позвоночном канале, вызванный постоянно склоненным положением головы. Это и привело к образованию гематомы и острому параличу.
Специалисты провели экстренную операцию и удалили тромб. Как отмечено в публикации издания Oddity Central, на данный момент студент шаг за шагом восстанавливает контроль над нижними конечностями. Прогноз врачей достаточно позитивный, у парня есть шанс на полное выздоровление.
Медики настоятельно и в очередной раз предупреждают, что длительное пребывание в полусогнутом положении может привести к застою кровообращения:
"Хронический застой крови способен повлиять на сосуды и центральную нервную систему. В крайних случаях это приводит к инсульту или гемиплегии – параличу одной половины тела".
