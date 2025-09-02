Смартфон довел до паралича 19-летнего студента

19-летний студент в китайском городе Цюаньчжоу оказался парализован из-за чрезмерного использования смартфона. У него образовался тромб в шейном отделе позвоночника из-за неправильного положения тела, которое он удерживал на протяжении долгого времени, сообщает Zakon.kz.

Парень устроился на подработку, где подолгу мыл посуду и столы, постоянно наклоняясь вперед. Также продолжал часто играть в видеоигры и постоянно листать социальные сети.

Вся совокупная нагрузка оказала сильное давление на его позвоночник и кровеносные сосуды.

Поначалу он ощущал лишь легкое онемение в шее, руках и ногах. Но однажды утром проснулся, не чувствуя нижнюю часть тела.

После того как его срочно доставили в отделение неотложной помощи, врачи обнаружили большой тромб в шейном отделе позвоночника.

Медики объяснили, что причиной стал разрыв аномального кровеносного сосуда в позвоночном канале, вызванный постоянно склоненным положением головы. Это и привело к образованию гематомы и острому параличу.

Специалисты провели экстренную операцию и удалили тромб. Как отмечено в публикации издания Oddity Central, на данный момент студент шаг за шагом восстанавливает контроль над нижними конечностями. Прогноз врачей достаточно позитивный, у парня есть шанс на полное выздоровление.

Медики настоятельно и в очередной раз предупреждают, что длительное пребывание в полусогнутом положении может привести к застою кровообращения:

"Хронический застой крови способен повлиять на сосуды и центральную нервную систему. В крайних случаях это приводит к инсульту или гемиплегии – параличу одной половины тела".

Не так давно жительница китайского города Чэнду оказалась в центре громкой истории после того, как мойщики неожиданно появились за окном ее квартиры, когда она спала обнаженной. Теперь женщина находится в депрессии.