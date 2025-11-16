22-летний парень потерял ноги из-за употребления энергетиков

22-летний житель Санкт-Петербурга Артем оказался на грани смерти из-за чрезмерного употребления энергетиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала "112", молодой человек, увлекавшийся ночными компьютерными играми, начал пить энергетические напитки, чтобы поддерживать бодрость. Сначала это была одна баночка в день, со временем дозировка выросла до 3-5 напитков натощак.

Летом у Артема внезапно возникли сильные боли в животе, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Парня госпитализировали с диагнозом "панкреатит". После выписки болезнь повторилась, усугубившись кистой поджелудочной.

Третья госпитализация привела к критической ситуации: у Артема развился гнойный некроз поджелудочной железы, отказали ноги, усугубились хронические заболевания, появилась интоксикация организма, потеря памяти и анорексия. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию в одной из больниц Петербурга и учится ходить заново.

Эксперты напоминают: чрезмерное употребление энергетиков, особенно натощак, может привести к тяжелым последствиям для поджелудочной, сердца и сосудов, а также провоцировать необратимые осложнения.

