Королевские почести: Дональд и Мелания Трамп прибыли в Лондон
Это первая в истории государственная встреча президента США в Виндзорском замке и первый случай, когда американский лидер удостоен двух государственных визитов. Первый визит состоялся в 2019 году, когда прием для Трампа устроила королева Елизавета II в Букингемском дворце.
На этот раз из-за реставрационных работ в резиденции монарха в центре Лондона события были перенесены на запад – в живописный Виндзор. В Великобритании первая пара Америки пробудет до 18 сентября. Об этом передает пресс-служба Белого дома.
Программа визита включает торжественный прием с королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке.
Фото: Instagram/theroyalfamily
Также состоялись прогулка на королевской карете, парад военных самолетов и государственный банкет на 600 человек.
Фото: Х/chronoroyals
В числе целей визита:
- укрепление "особых отношений" между США и Великобританией;
- подписание торговых соглашений, особенно в области технологий и атомной энергетики;
- обсуждение вопросов безопасности, включая поддержку Украины.
Тем временем британские СМИ уже успели испытать шок от Трампа, который грубо нарушает этикет, неоднократно хлопая короля по спине, и проявляет неуважение к монарху, оставляя его идти позади, предпочтя общение с гвардейцем. Журналисты отмечают, что согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы. Исключение – рукопожатие, если сам монарх протягивает руку. В остальных случаях считается правильным ограничиться легким поклоном или кивком головы.
"Однако этого загорелого девелопера-президента такого рода пафосом и бутафорией явно не проймешь – он везде устанавливает свои правила", – отмечают наблюдатели этого визита.
17 сентября супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган приняла в президентской резиденции принцессу Японии.