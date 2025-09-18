Королевские почести: Дональд и Мелания Трамп прибыли в Лондон

Американский президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Это первая в истории государственная встреча президента США в Виндзорском замке и первый случай, когда американский лидер удостоен двух государственных визитов. Первый визит состоялся в 2019 году, когда прием для Трампа устроила королева Елизавета II в Букингемском дворце.

На этот раз из-за реставрационных работ в резиденции монарха в центре Лондона события были перенесены на запад – в живописный Виндзор. В Великобритании первая пара Америки пробудет до 18 сентября. Об этом передает пресс-служба Белого дома.

Программа визита включает торжественный прием с королем Чарльзом III и королевой Камиллой в Виндзорском замке.

Фото: Instagram/theroyalfamily

Также состоялись прогулка на королевской карете, парад военных самолетов и государственный банкет на 600 человек.

Фото: Х/chronoroyals

В числе целей визита:

укрепление "особых отношений" между США и Великобританией;

подписание торговых соглашений, особенно в области технологий и атомной энергетики;

обсуждение вопросов безопасности, включая поддержку Украины.

Тем временем британские СМИ уже успели испытать шок от Трампа, который грубо нарушает этикет, неоднократно хлопая короля по спине, и проявляет неуважение к монарху, оставляя его идти позади, предпочтя общение с гвардейцем. Журналисты отмечают, что согласно устоявшимся правилам, к королю не принято прикасаться без его инициативы. Исключение – рукопожатие, если сам монарх протягивает руку. В остальных случаях считается правильным ограничиться легким поклоном или кивком головы.

"Однако этого загорелого девелопера-президента такого рода пафосом и бутафорией явно не проймешь – он везде устанавливает свои правила", – отмечают наблюдатели этого визита.

17 сентября супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган приняла в президентской резиденции принцессу Японии.