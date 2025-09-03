Китай продемонстрировал ядерную военную технику на параде в Пекине
В Пекине проходит парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, сообщает Zakon.kz.
В торжественных мероприятиях на площади представлены самые мощные технические достижения китайской армии.
По данным РИА Новости, на параде в Пекине собравшимся продемонстрировали шесть новых видов китайских противовоздушных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.
Также Китай показал стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, которая радиусом поражения охватывает всю планету.
Таким образом, Китай на параде впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине.
